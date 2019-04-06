Иран хочет внести в черный список американских военных

В Иране могут внести некоторые вооруженные силы США в «список террористов», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иран может пойти на этот шаг, если Вашингтон объявит иранскую «Революционную гвардию» иностранной террористической организацией.

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«Если «Революционная гвардия» будет включена в список террористических группировок в США, то мы [Иран] добавим ВС США в черный список террористов рядом с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), — заявил глава парламентского комитета по национальной безопасности Хешматолла Фалахатпишех.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана запустили ракеты около авианосца США.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.