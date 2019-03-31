Умер Николай Макаровец

В Туле скончался конструктор и руководитель разработок реактивных систем залпового огня, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги, Николай Макаровец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Как отмечается, конструктор умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

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«Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников – достойных продолжателей его дела», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Уточняется, что Макаровец был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.