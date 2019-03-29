Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В сети появилась видеозапись, на которой четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО пересекают пролив Босфор и входят в Черное море.

Кадры прохода кораблей опубликованы в твиттере турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı.

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Ранее сообщалось, что боевые корабли военно-морских сил НАТО вошли в Черное море.

Как отмечается, в море вошли несколько фрегатов — голландский Evertsen, канадский Toronto, испанский Santa Maria и турецкий Yildirim.