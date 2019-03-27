Заблокируют Одессу: генерал США оценил угрозу от флота России
Глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики и американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) может заблокировать Одессу в случае конфликта с НАТО и странами-партнерами. Свое мнение он выразил в интервью DELFI.
Ходжес подчеркнул, что НАТО и союзникам следует создать свою собственную «защитную сферу» с использованием морских и наземных систем, чтобы противопоставить их тому, что «делает Россия».
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«[Эти системы] помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти», — сказал генерал.
Ранее Ходжес называл Польшу «ключом» к сдерживанию России.