Экс-сотрудник СБУ заявил о тайной тюрьме на аэродроме Мариуполя

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайных тюрьмах, которые расположены в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе, передает ТАСС.

По его словам, одна из таких тюрьм находится на аэродроме Мариуполя. При этом ее называют библиотекой, а заключенных — книгами. Она расположена в левом крыле терминала, где находятся две нерабочих холодильных камеры.

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«Фактически они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них набивали задержанных людей, содержали абсолютно неофициально», — заявил Прозоров.

Ранее Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после «майдана».