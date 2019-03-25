Российский Ту-154М пролетит над США

Российский самолет совершит наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, передает РИА «Новости».

Полет запланирован на период с 25 по 30 марта.

«С 25.03 по 30.03 российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединенных Штатов Америки. Предстоящий полет будет совершен с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 километров», — говорится в сообщении.

Ранее над Чукоткой пролетел самолет-разведчик США.