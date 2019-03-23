В Польше построят объект для хранения оружия США

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, строительство данного объекта начнется летом 2019 года.

Он также добавил, что стоимость проекта оценивается в $260 млн.

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Столтенберг подчеркнул, что объект необходим для укрепления присутствия США в Польше.

Ранее сообщалось, что в Польше ожидают роста постоянного контингента войск США.