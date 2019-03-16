Порошенко рассказал о престиже украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране «снова престижно» быть военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

По его словам, когда его избрали президентом, мобилизованный снайпер 3-го полка спецназначения получал 600 гривен в месяц, а «сегодня только доплата на передовой составляет 12 тысяч гривен».

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Порошенко пообещал, что с 1 апреля снайперы, десантники и военные горно-штурмовых бригад «получат по 24 тыс. гривен, если они на передовой».

«Деньги — далеко не главный приоритет, ведь сегодня быть военным — это снова престижно. Тысячи юношей и девушек связывают с армией свое будущее», — сказал он.

Ранее Петр Порошенко пообещал, что жители страны каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года.