«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Во Львове родители погибшего 21-летнего погибшего служащего ВСУ Богдана Слободы во время похорон заявили, что в гробу находится не их сын, однако траурная церемония была продолжена, передает украинский интернет-портал «Варта1».

По данным издания, священник решил продолжить обряд погребения, поскольку отпевание покойного является «христианским долгом».

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Также сообщается, что матери Слободы пришлось вызывать скорую прямо в церковь.

Ранее во Львове язычники подрались с военными на похоронах товарища.