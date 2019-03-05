США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Представитель Госдепа заявил, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Вашингтон сохраняет приверженность эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США и их союзников.
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Он также добавил, что данный контроль должен поддаваться проверке и быть обязательным к исполнению.
Представитель Госдепа подчеркнул, что партнеры США по соглашению должны ответственно выполняют свои обязательства.
Ранее в США заявили об отсутствии шансов на спасение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).