При нападении боевиков «Талибана» в Афганистане погибли 23 человека

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В Афганистане из-за нападения боевиков террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) погибли более 20 человек и 16 — пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что боевики напали на лагерь афганских сил безопасности в южной провинции Гильменд.

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По последним данным, при отражении нападения погибли 25 афганских солдат. Также отмечается, что афганская сторона уничтожила девять боевиков, в том числе трех террористов-смертников.

Ранее в МИД ответили на вопрос о пересмотре запрещенного статуса «Талибана».

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.