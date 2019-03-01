Минобороны: венесуэльским солдатам предлагали по $20 тысяч за побег в Колумбию

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльским военнослужащим якобы предлагали по $20 тыс. за то, что они дезертируют из армии и перейдут в Колумбию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венесуэльское государственное новостное агентство.

По его словам, в минобороны Венесуэлы насчитали «около 100» военнослужащих, которые перешли в Колумбию и ожидали получить вознаграждение в размере до $20 тыс., однако остались без денег. Лопес не стал уточнять, кто пытался подкупить венесуэльских военных.

Ранее сообщалось, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо рассчитывает заручиться поддержкой армии Венесуэлы.