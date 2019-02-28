Украина намерена укреплять границу с Россией при хорошей погоде
Украина продолжит, в случае благоприятных погодных условий, обустройство украино-российской границы с 1 марта, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает РИА «Новости».
Укрепление в рамках проекта «Стена».
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«С 1 марта, в случае благоприятных погодных условий, продолжатся работы по инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы», — заявил Слобонян.
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