Патрушев уличил США в подготовке военного вторжения в Венесуэлу
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев завил, что США намерены отправить свои войска в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США готовят военное вторжение в латиноамериканскую страну, проявляя «сарказм и высокомерие».
«Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе», — сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что в результате военной операции американские власти намерены отстранить от власти «законно избранного» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В конце января нынешнего года сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.