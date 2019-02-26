Патрушев уличил США в подготовке военного вторжения в Венесуэлу

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев завил, что США намерены отправить свои войска в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США готовят военное вторжение в латиноамериканскую страну, проявляя «сарказм и высокомерие».

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«Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что в результате военной операции американские власти намерены отстранить от власти «законно избранного» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В конце января нынешнего года сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.