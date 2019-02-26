Порошенко описал, как Россия готовится к войне с Украиной

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Украинский президент Петр Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора с главами Вооруженных сил Украины (ВСУ) описал «этапы российской подготовки» к войне со страной. Прямую трансляцию выступления президента вел телеканал «112 Украина».

По его словам, угроза российского военного наступления является «реальной». Президент рассказал, что военные приготовления ведутся недалеко от границ Украины, в частности, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.

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Порошенко уточнил, что на западном направлении Россия стягивает две общевойсковые армии, армейский корпус, танковую армию, а также ВВС и ПВО. Он отметил, что на юго-западном направлении, на территориях Донбасса, российские военные якобы стянули два армейских корпуса. Президент добавил, что Россия также занимается милитаризацией Крыма и Черного моря.

Ранее Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией.