В Японии рассказали о судьбе исчезнувшего с радаров F-2

Пропавший с радаров японский истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны Японии упал в Японское море у побережья западной префектуры Ямагути. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая рассказал, что оба летчика в данный момент спасены и находятся в сознании.

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«На данный момент никакого ущерба [от падения самолета] не зафиксировано. Мы приносим свои извинения за этот инцидент», — отметил Ивая.

Он добавил, что по факту произошедшего будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что в Японии бомбардировщик пропал с радаров.