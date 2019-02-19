Шойгу напомнил древнюю мудрость строителям главного храма Вооруженных сил

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал строителей главного храма Вооруженных сил взять за основу качество, а не сроки возведения, сообщает РИА «Новости».

Также в ходе совещания глава Минобороны напомнил строителям о древней мудрости — если ты сделаешь быстро и плохо, то недолго будут помнить, что ты сделал быстро, но будут помнить о том, что ты сделал плохо.

Реклама

Шойгу призвал выполняя и укладываясь в график, не забывать о качестве.

«Ну, прошу всех участников также рачительно относиться к тем средствам, которые собирают граждане нашей страны», — призвал министр.

Ранее Шойгу призвал российских генералов внедрять «все новое и передовое».