ДНР и ЛНР призвали Киев подписать декларацию против пыток

Представители Луганской и Донецкой самопровозглашенных ДНР и ЛНР призывали Киев подписать декларацию против пыток и насилия в отношении удерживаемых, которая раньше обсуждалась на заседаниях в Минске, передает РИА «Новости».

С таким предложением выступила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

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«Представители республик настаивают на незамедлительном подписании декларации против пыток и насилия в отношении удерживаемых лиц», — сказала Кобцева.

Ранее в ДНР сообщили о прибытии диверсантов ВСУ в Донбасс.