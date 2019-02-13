«Не тот путь»: США не готовят военную операцию в Венесуэле

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США не готовят военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова американского представителя по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

По его словам, политика США преследует гуманитарные, экономические, дипломатические пути по поддержке желания венесуэльского народа демократии.

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Он отметил, что военная операция — «это не тот путь, который мы предпочитаем, и не тот путь, по которому мы идем».

«Когда мы говорим, что рассматриваются все варианты, это просто потому, что, действительно, мы рассматриваем все варианты», — добавил Абрамс.

Ранее председатель комитета американского конгресса по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что Палата представителей США не поддержит военную интервенцию Вашингтона в Венесуэлу.