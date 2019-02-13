Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией
Бывшая министр иностранных дел Эстонии, депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус призвала не бояться вести диалог с Россией «на языке силы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнула, что Москва издалека «по запаху чувствует мягких и пушистых», и потому призвала к диалогу с позиции силы.
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«Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке», — отметила Пентус-Розиманнус.
Также она призвала эстонские власти быть бдительными в связи с «угрозой со стороны восточной границы».
Ранее сообщалось, что Эстония снимет фильмы о «советской оккупации».