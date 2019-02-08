В США заявили, что американские беспилотники не нарушают ДРСМД
Миссия США при НАТО заявила, что американские ударные беспилотники не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
В качестве аргумента приводится тот факт, что их «можно использовать многократно».
«ДРСМД не ставит никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов. По мнению США, термин «ракета», который использует договор, применим только к одноразовым изделиям», — отмечается в документе миссии США при НАТО.
Как отмечается, до этого Россия потребовала от США уничтожить ударные системы, которые нарушают ДРСМД. Речь идет о наземных установках Mk-41 для запусков «Томагавков», а также о ракетах-мишенях и беспилотниках, нарушающих ДРСМД.
Ранее сообщалось, что Минобороны России пригласило военного атташе США из-за ДРСМД.