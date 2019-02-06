Трамп готовится объявить об освобождении от ИГ на 100%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/111/12166111/RTS2DAXT-pic905-895x505-24668.jpg">

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на предстоящей неделе может быть объявлено об освобождении коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГ) 100% территорий, которые ранее были заняты террористами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет через «некоторое время». При этом Трамп допустил, что соответствующее объявление будет сделано уже на следующей неделе.

Реклама

Данное заявление он сделал на министерском заседании международной коалиции по борьбе с ИГ.

Ранее сообщалось, что талибы захотели бороться с ИГ в Афганистане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.