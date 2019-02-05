Шойгу назвал сроки создания наземного «Калибра» и гиперзвуковой ракеты

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот комплекс хорошо себя зарекомендовал в Сирии.

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«В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — добавил Шойгу.

Он уточнил, что главе государства Владимиру Путину уже передан перечень необходимых мероприятий. Уточняется, что он его одобрил.

Ранее сообщалось, что Россия начинает работу по созданию гиперзвуковой ракеты средней дальности.