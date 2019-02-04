Telegraph: новобранцев шведской армии учат отражать наступление России

Новобранцев в шведской армии учат отражать наступление России, пишет британская газета Daily Telegraph.

Учения проводятся для первых из 3,7 тыс. призывников. Отмечается, что одна из причин, по которой парламент Швеции проголосовал за возвращение проекта в 2017 году, это близость российского «военного анклава» — Калининграда.

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«Мы видели, что Россия готова использовать военные средства для достижения политических целей не только в Крыму, но и в Сирии. Мы видели более агрессивное поведение России на Балтике, а также перевооружение, которым занимается Россия», — сказал командир полка Бо Стеннабб.

Всего прошлым летом было призвано 3,7 тыс. человек, говорится в материале. Шведская армия насчитывает около 20 тыс. активных военнослужащих, поэтому можно сказать, что она восстановилась после минимума 2013 года с численностью 16 тыс. человек, пишет газета.

«Каждая страна должна иметь возможность защитить себя, в Швеции мы некоторое время пренебрегали этим. А теперь мы проснулись», — говорит полковник Бо Стеннабб.

Как отмечает Telegraph, планируется постепенное увеличение количества молодых призывников. Например, с 4,2 тыс. в 2019 году, 5 тыс. в 2020-ом, и до 8 тыс. между 2022 и 2025 годами.