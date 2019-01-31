Reuters: США намерены объявить о выходе из ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/71/12059071/RTX1IOK2-pic905-895x505-5238.jpg">

США намерены объявить о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Как отмечается, трое из них на условиях анонимности рассказали, что после этого заявления США могут выйти из ДРСМД в течение шести месяцев.

Реклама

Подчеркивается, что они могут изменить это решение, если Россия выполнит выдвинутые ей условия по этому соглашению.

Ранее в МИД рассказали о действиях России после выхода США из ДРСМД.