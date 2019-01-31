Гуайдо рассказал о секретных встречах с военными Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военными и сотрудниками служб безопасности Венесуэлы. Об этом он написал в своей колонке «Венесуэльцы, сила в единстве» для The New York Times.
В ней он отметил, что процесс передачи власти в стране невозможен без поддержки со стороны «ключевых воинских контингентов».
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«Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности», — добавил Гуайдо.
Деталей переговоров с военными он не привел.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призывал военных Венесуэлы гарантировать жителям страны безопасность в условиях «репрессий» венесуэльского президента Николаса Мадуро.