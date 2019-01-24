США назвали «видимостью прозрачности» брифинг по ракете 9М729

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Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан заявила, что Вашингтон считает брифинг Минобороны России по ракете 9М729 попыткой создать «видимость прозрачности», передает ТАСС.

Она также выразила уверенность в том, что Россия в нарушение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже испытывала данную ракету на дальность свыше 500 км.

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Вашингтон считает, что брифинг проходил под контролем российских властей, что позволило Москве «изменять технические детали таким образом, чтобы показать, что ракета соответствует ДРСМД».

По ее словам, брифинг был лишь попыткой создать видимость открытости Минобороны, и Россия уже не может ничего «сделать, показать или сказать», чтобы изменить «факт» проведения испытаний.

23 января Минобороны России провело брифинг, в ходе которого объяснило соответствие ракеты 9М729 ДРСМД. Представители военных ведомств НАТО и ЕС на брифинг не явились.