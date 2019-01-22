Госдума разрешила вставать на воинский учет без регистрации
В Государственной думе в третьем и окончательном чтении приняты поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают, что военнообязанный гражданин должен становиться на воинский учет по месту фактического проживания. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
В пояснительной записке к закону говорится, что ранее некоторые военнообязанные граждане, которые приезжали учиться в крупные города, не могли получить регистрацию по месту проживания. Из-за этого они не могли встать на воинский учет и их не призывали на службу в случае лишения права на отсрочку.
«Принятым законом на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания», — говорится на сайте Госдумы.
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