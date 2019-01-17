Рассекречен тайный рапорт Жукова

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На заседании рабочей группы Российского исторического общества (РИО) был впервые представлен рассекреченный рапорт маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в документе говорится об освобождении Польши от немецких войск в 1945 году. В нем содержатся сведения о действиях советских войск, а также о состоянии промышленности городов после захвата.

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«Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — говорится в рапорте Жукова.

Исторический документ был написан 29 января 1945 года. Маршал адресовал его Государственному комитету обороны, который возглавлял Иосиф Сталин.

Ранее были рассекречены архивные документы о премиях красноармейцев во время войны.