США намерены использовать ядерное оружие для сдерживания России и Китая

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Новая стратегия ПРО Соединенных Штатов предполагает, что страна продолжит расценивать ядерное оружие как главный инструмент для сдерживания России и Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

По словам представителя, Соединенные Штаты продолжат полагаться на ядерное оружие, чтобы сдерживать «потенциальные ядерные угрозы» от России и Китая. При этом представитель подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассчитывает установить хорошие отношения с обеими странами.

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Чиновник добавил, что возможности систем ПРО США в большей степени рассчитаны, чтобы отразить возможную агрессию «государств-изгоев», к которым американские власти причислили Иран.

В конце прошлого года в США признавали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России.