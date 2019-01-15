Эрдоган назвал уход США из Сирии «шагом в правильном направлении»

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Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил решение о выводе американских войск с сирийской территории. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению лидера, найти решение кризиса в Сирии могут только те страны, которым выгодно «заживление ран» страны.

«Уход США из Сирии — это шаг в правильном направлении», — сказал Эрдоган.

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Он добавил, что не все в США поддержали решение президента страны Дональда Трампа о выводе войск с сирийской территории, а на его администрацию в связи с этим пытались оказывать давление.

Ранее президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры во время которых обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии.