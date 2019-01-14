Трамп и Эрдоган созвонились на фоне споров по Сирии

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Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры во время которых обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Также лидеры стран пришли к соглашению, что сторонам следует разработать «дорожную карту» по сирийскому Манбиджу. Трамп и Эрдоган сошлись во мнении, что она должна будет предполагать полный вывод войск США из Сирии.

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Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Турции и США возник ряд разногласий по Сирии, так как вывод американских войск из страны изменит расстановку сил в регионе. В частности, стороны спорили об атаках по сирийским курдам.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США начали вывозить военную технику из Сирии.