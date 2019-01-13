Польша построит остров в Калининградском заливе

Польские власти намерены построить искусственный остров в Калининградском заливе с целью обеспечения государственной безопасности и улучшения экономической ситуации в регионе. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на тендерную документацию правительства Польши.

Отмечается, что остров будет находиться в территориальных водах Польши. Для его строительства будет использован грунт, который получат во время строительства судоходного канала через Балтийскую косу.

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По данным портала, остров будет возведен на высоте 2-3 м над уровнем моря. Он будет иметь форму эллипса с длиной около двух км и шириной около 1 км.

Подчеркивается, что в ближайшее время польские власти намерены провести переговоры с подрядчиком, бюджет проекта составляет 880 млн злотых (около 16 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что в Балтии миссия воздушной полиции НАТО переходит к Польше.