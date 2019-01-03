В Балтии миссия воздушной полиции НАТО переходит к Польше
В минобороны Литвы проинформировали о том, что командование миссией воздушной полиции НАТО в Прибалтике перейдет к ВВС Польши. Об этом сообщает Sputnik.
Согласно имеющейся информации, четыре польских истребителя F-16 сменят бельгийские самолеты на авиационной базе в Шяуляе.
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Также отмечается, что миссию из Эстонии пополнят пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon.
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