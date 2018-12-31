В Минобороны прокомментировали сообщения об урезании зарплаты военным в Псковской области

В министерстве обороны отреагировали на сообщения о том, что в Псковской области военным урезают зарплату. Об это сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что военным под Псковом не выплачивают никаких сумм. В ведомстве опровергли сообщения о принудительном сборе денег на строительство храма.

«Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС России в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов», — говорится в сообщении.