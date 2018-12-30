Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам
Украинская сторона занимается сбором информации о нарушении российской стороной решения Европейского суда по правам человека в части предоставления лечения задержанным в Керченском проливе украинским морякам, передает «112 Украина».
«Суд только частично удовлетворил, потому что это решение Европейского суда не обязывает полностью освободить моряков, но удовлетворил в этой части: обязал Россию предоставить им медицинское обслуживание. Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать соответствующую информацию и подать в ЕСПЧ в тех частях, где мы считаем, что Россия нарушает свое обязательство», — сказал уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.
По его словам, речь идет о якобы нарушении прав моряков на свободу и не предоставления им надлежащего медицинского обслуживания.
Ранее сообщалось, что Киев заплатил семьям задержанных в Керченском проливе по 250 тысяч рублей.