Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчина принял роды у жены прямо на парковке больницы в Казани

В Казани мужчина принял у жены роды прямо на парковке больницы

В Казани 29-летняя женщина родила в машине прямо на парковке больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

Все началось по пути в перинатальный центр — женщина в схватках ехала туда с супругом. Однако добраться до медицинского учреждения они так и не успели, так как у роженицы прямо в салоне отошли воды. В результате супруг женщины принял у нее роды прямо на парковке возле больницы — весь процесс занял около 20 минут.

Медики выбежали к автомобилю и начали оказывать помощь на месте. Отец передал новорожденного акушерам, а роженицу на каталке доставили в операционную, так как мать и ребенок были еще связаны пуповиной.

До этого женщина родила сына прямо в машине на российской заправке. Роды приняла сестра молодой матери.

Ранее младенец, родившийся в холле якутского перинатального центра, получил травму головы.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!