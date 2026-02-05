Мужчина принял роды у жены прямо на парковке больницы в Казани

В Казани 29-летняя женщина родила в машине прямо на парковке больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

Все началось по пути в перинатальный центр — женщина в схватках ехала туда с супругом. Однако добраться до медицинского учреждения они так и не успели, так как у роженицы прямо в салоне отошли воды. В результате супруг женщины принял у нее роды прямо на парковке возле больницы — весь процесс занял около 20 минут.

Медики выбежали к автомобилю и начали оказывать помощь на месте. Отец передал новорожденного акушерам, а роженицу на каталке доставили в операционную, так как мать и ребенок были еще связаны пуповиной.

До этого женщина родила сына прямо в машине на российской заправке. Роды приняла сестра молодой матери.

Ранее младенец, родившийся в холле якутского перинатального центра, получил травму головы.