Мишустин встретился с президентом Бразилии

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Бразилию встретился с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается двусторонней повестки, здесь важно сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных инициатив и проектов», — подчеркнул Мишустин.

Он также отметил, что именно на это должна быть нацелена работа двусторонней комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Решетников.

Как отмечается, переговоры бразильского лидера и российского премьера прошли в здании МИД Бразилии - дворце Итамарати.

До этого отмечалось, что во время заседания Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть. В свою очередь вице-президент Бразилии Жералду Алкмин заяви о намерении обсудить «конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества».

Ранее посол Бразилии в Москве допустил возможное возобновление прямых авиаперелетов с РФ.