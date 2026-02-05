Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Мишустин встретился с президентом Бразилии

Мишустин встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой
НЦ «Россия»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Бразилию встретился с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается двусторонней повестки, здесь важно сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных инициатив и проектов», — подчеркнул Мишустин.

Он также отметил, что именно на это должна быть нацелена работа двусторонней комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Решетников.

Как отмечается, переговоры бразильского лидера и российского премьера прошли в здании МИД Бразилии - дворце Итамарати.

До этого отмечалось, что во время заседания Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть. В свою очередь вице-президент Бразилии Жералду Алкмин заяви о намерении обсудить «конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества».

Ранее посол Бразилии в Москве допустил возможное возобновление прямых авиаперелетов с РФ.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!