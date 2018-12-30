В Совфеде ответили на новые обвинения Украины
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения Украины в адрес России о «подготовке» химатаки в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобные обвинения являются неправдоподобными и нелепыми.
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Он также добавил, что Киев делает такие заявления на фоне предстоящих президентских выборов.
Косачев подчеркнул, что конфликт в Донбассе продолжается из-за украинских властей.
Ранее сообщалось, что Украина обвинила Россию в «подготовке» химатаки в Донбассе.