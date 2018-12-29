Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе

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Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская сторона якобы планирует совершить диверсионно-террористический акт с применением отравляющих веществ в Донбассе, передает УНИАН.

«Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения», — подчеркнул Скибицкий.

Он также заявил о том, что в середине декабря в Донбасс якобы прибыла группа специалистов в сфере боевых химических и ядовитых веществ из России.