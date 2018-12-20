Во Франции не согласились с заявлением США о победе на ИГ в Сирии

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Министр обороны Франции Флоранс Парли прокомментировала вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, говорить о победе над ИГ (организация запрещена в России) в Сирии преждевременно.

ИГ сейчас ослаблено, как никогда, но его еще не стерли с карты», — подчеркнула Парли.

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Она добавила, что необходимо ликвидировать последние очаги террористической организации.

Ранее сообщалось, что в Китае отреагировали на вывод войск США из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России