Генсек НАТО рассказал об ответе альянса на расторжение ДРСМД

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс даст ответ в случае расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, НАТО дает России последнюю возможность вновь начать исполнять договор.

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Он также добавил, что российская сторона якобы нарушает соглашение.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО даст «сбалансированный ответ» в случае расторжения договора.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД.