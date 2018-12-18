Путин назвал укрепление «ядерной триады» главной задачей на 2019 год
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей Вооруженных сил страны на 2019 год укрепление боевого потенциала «ядерной триады», передает РИА «Новости».
«Какие приоритетные вопросы предстоит решить в следующем году? Первое: это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил», — сказал Путин.
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Президент призвал в сжатые сроки переходить на современное вооружение, дающее возможность преодолевать современные перспективные системы противоракетной обороны.
Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78.