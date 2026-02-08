В больнице Омска мужчина с ножом угрожал полицейскому

В Шербакульском районе Омской области 31-летний мужчина устроил дебош в поликлинике и угрожал полицейскому. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во время приема в медицинском учреждении. Подозреваемый устроил скандал, после чего медики вызвали наряд полиции. Мужчина отказался выполнять законные требования стражей порядка, оказал им сопротивление и, держа в руках нож начал угрожать правоохранителям.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти мужчина выпрыгнул в окно и напал на полицейского с ножом. В суде он полностью признал вину. Его приговорили его к 23 годам лишения свободы, при этом первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее буйный россиянин сбежал из психбольницы и напал на полицейского с пистолетом.