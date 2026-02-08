Размер шрифта
Спикер ГД анонсировал создание рабочей группы для решения проблем «Почты России»

Володин: ГД и кабмин создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Государственная дума РФ совместно с правительством создадут рабочую группу для решения проблем АО «Почта России». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин.

«Достигнута договоренность: совместно с правительством организовать работу по решению проблем «Почты России» и ее развитию», — сообщил законодатель.

Он рассказал, что в состав новой рабочей группы, в том числе, войдут представители от ГД. Соответствующий вопрос будет обсуждаться 9 февраля на Совете Госдумы РФ.

Как отметил Володин, «Почта России» должна стать эффективно работающей компанией. Депутат подчеркнул, что он вместе с коллегами рассчитывает в течение весенней сессии принять законодательные решения, которые помогут устранить накопившиеся проблемы.

«Наша задача — чтобы «Почта России» была <...> компанией <...>, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания», — добавил парламентарий.

Среди проблем «Почты России», которые не решались годами, выделяют низкие заработные платы и вынужденные меры по продаже всевозможных товаров — от консервов до страховок. Многие отделения компании оказываются в ситуации, когда возникает необходимость повесить на двери объявление: «Почта временно закрыта». При этом допускается перспектива закрытия офисов «навсегда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве» всех сотрудников.
 
