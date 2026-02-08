ФСБ показала видео, как стрелявший в Алексеева киллер скрылся с места преступления

ФСБ показала видео с камер наблюдения после покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с камер наблюдения после покушения на генерала Владимира Алексеева. Его публикует РИА Новости.

Судя по нему, киллер, после выстрела в военного, скрылся с места преступления.

Также ФСБ опубликовало кадры экстрадиции в Россию исполнителя покушения на Алексеева. На видео попало, как силовики выводят мужчину в наручниках из самолета и садят в машину.

По данным спецслужбы, непосредственным исполнителем нападения оказался гражданин России Л. Корба. Его задержали в Дубае при содействии партнерских структур из Объединенных Арабских Эмиратов, после чего передали российской стороне.

В ФСБ уточнили, что во время расследования удалось установить и пособников подозреваемого. Ими оказались граждане России В. Васин и З. Серебрицкая. Васина задержали в Москве, тогда как Серебрицкая, по данным правоохранительных органов, выехала на территорию Украины.

Накануне сообщалось, что Алексеев пришел в сознание и разговаривает.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева попыткой Украины сорвать мирные переговоры.

Ранее появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева.