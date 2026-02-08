Размер шрифта
Названа возможная причина массового отравления российских туристов на Пхукете

Baza: причиной отравления российских туристов мог стать грязный лед в напитках
Shutterstock

Массовое отравление российских туристов на Пхукете могло произойти из-за грязного льда в напитках. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Россияне, отдыхавшие в MBC Condotel, отравились после похода в кафе на территории отеля — тошнота, рвота и диарея у туристов начались после употребления коктейлей. Местные медики уверены, что причина в неочищенном льде, который замораживали из водопроводной воды», — сказано в посте.

Как уточняет канал, в Таиланде такую воду употреблять нельзя, поскольку в ней могут быть паразиты, вирусы и бактерии. Отмечается, наиболее опасна водопроводная вода для детей, пожилых людей и туристов с ослабленным иммунитетом. Инфекция может протекать тяжело, с обезвоживанием и высокой температурой, говорится в сообщении.

По словам пострадавших, отравление длится несколько дней, а симптомы не проходят без медикаментозной помощи.

Накануне одна из пострадавших, жительница Воронежа, рассказала каналу, что среди путешественников в ее группе шесть человек пожаловались на признаки отравления. Позже сама женщина и ее знакомые также почувствовали себя плохо. Всего на недомогание пожаловались минимум 19 россиян, заехавших в один отель.

Ранее трое туристов не выжили после отравления едой в Турции.
 
