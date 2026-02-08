Американского конькобежца поймали на любви к российским йогуртам

Американский конькобежец Эмери Леман, принимающий участие в зимних Олимпийских играх — 2026, был пойман на любви к йогуртам из России.

Спортсмен на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) провел прямой эфир, в котором рассказывал о жизни в олимпийской деревне и обустройстве в комнате. В один из моментов он показал холодильник — в нем было полно шоколадных батончиков, газировки и много греческого йогурта «Простоквашино» российского производства.

Леман — бронзовый медалист зимних Олимпийских игр — 2022, он выиграл медаль в командной гонке.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части.