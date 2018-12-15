Военная прокуратура на Украине открыла уголовное дело после крушения Су-27
Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту крушения истребителя вооруженных сил страны в Житомирской области, передает РИА «Новости».
«В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 416 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», — сообщили в ведомстве.
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Отмечается, что на месте крушения истребителя работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры центрального региона страны.
Ранее сообщалось, что на Украине разбился Су-27.