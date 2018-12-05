Генштаб: разместившие у себя ракеты США страны станут объектами поражения

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Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил, что разместившие на своей территории американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности страны станут объектами поражения для ответных действий России, передает РИА «Новости».

«Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», — сказал Герасимов во время брифинга перед военными атташе иностранных государств.

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Он также отметил, что деятельность США, направленная на удержание доминирующей роли, является фактором, осложняющим международную обстановку.

Ранее Путин заявил, что российская сторона также начнет производить оружие, которое попадает под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если США решили в одностороннем порядке приостановить действие ДРСМД.